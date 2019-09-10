На чемпионат мира в Баку продано 8500 билетов

Стало известно количество проданных на данный момент билетов на 37-й чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации гимнастики Азербайджана, уже продано 8500 билетов на мундиаль. 45% пришлись на долю иностранных болельщиков, воспользовавшихся онлайн системой продажи билетов.

В дни чемпионата Национальная гимнастическая арена примет болельщиков из России, Турции, Украины, Израиля, Японии, Франции, Германии, Болгарии, Испании, Италии, Финляндии, Хорватии, Нидерландов, Казахстана, Малайзии, Мексики, перу и Парагвая.

Отметим, что чемпионат мира пройдет в столице Азербайджана 16-22 сентября.