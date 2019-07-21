На церемонии открытия EYOF принимают участие Президент Азербайджана и первая леди - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку, на самом высоком уровне последовательно принимавший в последние годы ряд престижных спортивных соревнований, 21 июля вновь оказался в центре внимания Европы, а также всего мира. Столица нашей страны принимает XV Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль «Баку 2019».

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии торжественного открытия фестиваля в Baku Crystal Hall участвуют Президент Азербайджанской Республики, руководитель Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев, первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, а также президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич, руководители делегаций стран-участниц, ответственные за вопросы молодежи и спорта, и другие лица.

Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль проводится под эгидой Международного олимпийского комитета и является источником гордости Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), имеющих более, чем 25-летнюю традицию. Фестиваль является первым многопрофильным европейским мероприятием для молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет. В нечетные годы раз в два года проводятся зимний и летний фестивали.

Мероприятие проходит под олимпийским флагом и богато олимпийскими традициями: от зажженного факела до присяги спортсменов и официальных лиц. Многие восходящие звезды европейского спорта делают первые шаги на международной арене именно в ходе Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля. Все участники навсегда заберут с собой обретенные здесь дружбу и опыт, а для некоторых фестиваль станет восхождением на олимпийскую вершину. Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль символически объединяет европейскую молодежь в Деревне атлетов. Этот фестиваль является своего рода воротами Олимпийских игр, которые позволят спортсменам почувствовать дух олимпийских событий и откроют путь к вдохновению на новые победы.

Талисманы XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля «Баку 2019», проходящего под девизом «Мы готовы к вершинам», - Джыртдан и Леопард. На престижном турнире, который будет продолжаться семь дней на 12 спортивных объектах столицы Баку, 3900 атлетов из 48 стран включились в борьбу в соревнованиях по десяти видам спорта – спортивной гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе. 52 процента участников – юноши, а 48 процентов – девушки. Спортсмены померятся силами в борьбе за 135 комплектов медалей. В целом, для призеров изготовлено 930 медалей. Из них 300 – золотые, 300 – серебряные и 330 – бронзовые.

Азербайджан участвует в фестивале 122 спортсменами. Численное преимущество составляют борцы и легкоатлеты. В каждом из этих видов спорта Азербайджан будут представлять 18 человек. Кроме того, в соревнованиях по дзюдо в борьбу включились 12, художественной гимнастике – 4, велосипедному спорту – 6, теннису – 4, плаванию – 6 наших спортсменов. Что касается командных видов спорта, то в каждую из наших сборных по волейболу и баскетболу включено по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах в составе юношей и девушек – всего 30 игроков.

В дни фестиваля в спортивных объектах будут работать более 2500 волонтеров.

Отметим, что Азербайджан стал участвовать в европейских юношеских олимпийских фестивалях с 1993 года. В тот год на фестивале в голландском городе Валкенсвард борьбу вели спортсмены 43 стран. Команда Азербайджана с 1 золотой и 2 серебряными медалями заняла в общем зачете 17-е место. На очередном фестивале, состоявшемся в 1995 году в британском городе Бат, была завоевана лишь 1 серебряная медаль.

После избрания в 1997 году Ильхама Алиева президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана наши спортсмены стали достигать на этих фестивалях более внушительных успехов. Наша команда, удостоенная на фестивале, состоявшемся в 1999 году в датском городе Эсбьорг трех бронзовых медалей, в 2001 году в испанском городе Мурсия стала обладательницей 2 серебряных и 2 бронзовых, спустя два года в Париже – 2 серебряных и 1 бронзовой, в 2005 году в итальянском городе Линьяно – 2 золотых и 4 бронзовых медалей. Самого большого успеха Азербайджан добился на фестивале, организованном в 2007 году в столице Сербии Белграде, где завоевал 7 золотых медалей. На этих соревнованиях наша страна заняла в общекомандном зачете 6-е место.

На фестивале, проведенном в 2009 году в финском городе Тампере, были завоеваны 3 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая, в 2011 году в турецком городе Трабзон – 1 золотая, 2 серебряные, в 2013 году в голландском городе Утрехт – 2 золотые, 1 бронзовая, в 2015 году в Тбилиси – 2 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые, в 2017 году в венгерском городе Дьор – 1 серебряная и 1 бронзовая медали.

Влиятельные спортивные деятели, эксперты отмечают высокий уровень организации проходящего в столице Азербайджана Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич, подчеркнув, что Баку, равно как и предыдущие турниры, успешно примет и нынешний фестиваль, сказал: «Баку полностью готов к организации фестиваля. Город обладает необходимой инфраструктурой не только для проведения крупномасштабных мероприятий. Баку сочетает в себе и другие основные компоненты – высокие организаторские способности, интерес и радушие. Уверен, что XV Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль пройдет с большим успехом».

Собравшиеся в Baku Crystal Hall зрители и сотни тысяч телезрителей стали свидетелями незабываемых моментов церемонии торжественного открытия.

В 20:00 по бакинскому времени началась церемония торжественного открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля.

Вначале под звуки государственного гимна Азербайджанской Республики солдаты Национальной гвардии торжественно вынесли и подняли на площадке государственный флаг.

Вслед за этим начался парад атлетов – традиционная часть церемоний открытия, можно сказать, всех олимпийских мероприятий.

Первыми на сцену вышли спортсмены Греции – страны, подарившей миру Олимпийские игры. Команды остальных стран шли вслед за ними в алфавитном порядке.

Шествие спортсменов замыкали хозяева – азербайджанские атлеты. Наш трехцветный флаг нес 15-летний дзюдоист, победитель Летних юношеских олимпийских игр и Кубка Европы 2018 года Вугар Талыбов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и собравшиеся в Baku Crystal Hall зрители тепло встретили наших спортсменов.

После парада атлетов был показан фильм об Азербайджане, принимающем фестиваль. В фильме демонстрировались кадры об истории, культуре, природе, обычаях и традициях нашей страны, а также достопримечательностях столицы Баку.

На сцену вышли первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля Ягуб Эйюбов и президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.

Затем выступил председатель Организационного комитета XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля Ягуб Эйюбов.

Далее выступил президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил XV Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль открытым.

На арену был вынесен флаг Международного олимпийского комитета. Флаг на арену вынесли известные азербайджанские спортсмены, олимпийские чемпионы – Эльнур Мамедли (дзюдо), Земфира Мефтахетдинова (стрельба), Назим Гусейнов (дзюдо), Намиг Абдуллаев (борьба), Рафига Шабанова (гандбол) и Людмила Шубина (гандбол).

Флаг Международного олимпийского комитета под звуки гимна этой структуры был поднят вместе с флагом Азербайджана.

Далее Фахрия Тагизаде от имени атлетов, Алекпер Гасанов от имени судей и Рашад Абдуррахманов от имени тренеров принесли торжественную клятву. Эти клятвы напоминают всем участникам и зрителям, что здоровая конкуренция, справедливое судейство и соблюдение принципов и идеалов олимпийского движения являются самым высоким приоритетом.

Затем наступил самый волнительный момент – победитель Афинской олимпиады 2004 года, борец греко-римского стиля Фарид Мансуров доставил факел XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля к чаше олимпийского огня в Crystal Hall.

В это время был показан фильм «Путь факела». В кадрах были представлены грандиозное путешествие факела по всем спортивным объектам столицы и статистика. Факел фестиваля, прежде, чем был доставлен в Baku Crystal Hall, где проходит церемония открытия, преодолел огромный путь из Рима.

Факел XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля был зажжен. До конца соревнований он будет маяком нашего города.

После того, как был зажжен факел, началась демонстрация сценического шоу «Элементы победы». «Welcome to Azerbaijan» («Добро пожаловать в Азербайджан!») – так называется первая часть арт-шоу церемонии открытия Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля. На экранах оживает фантастическая панорама Баку. Фантастической эту панораму делает не просто ее красота, но и сочетание всех исторических и современных достопримечательностей города. Да, это – Баку! И древний, и очень современный. Баку, хранящий традиции и открытый к новшествам. Символом этого новшества является активная и полная жизненных сил молодежь. На сцене в динамичной композиции свое умение показывают танцоры, акробаты, мастера паркура и брейк-данса. В постановке всего арт-шоу принимали участие около 500 молодых людей. Рассказ сегодняшнего дня – о пути, ведущем к победе.

Затем был представлен сюжет «Легенда о ветре». Главными героями этого рассказа являются юноша и девушка. Вместе со своими родителями они говорят, что город возник из названия ветра – одного из символов Баку. Азербайджан – Страна огней, а Баку – город ветров. Он расположен на окруженном Каспийским морем полуострове, пространстве, открытом для ветров со всех трех сторон. На экране мы видим природу Азербайджана, ее богатство и уникальность.

Затем была представлена композиция «Появление города». Дух города пробуждается. В этом городе человек хочет творить, любить и жить. На сцене символически демонстрируется создание города. Танцоры, переносящие на сцене крупные бутафорские кирпичи, лестницы, фонари и дома, исполнили театрально-танцевальный спектакль «Рождение города». Акробаты и танцоры создали панораму динамичной и современной столицы. В этом номере были использованы многочисленные реквизиты и декорации (фасады домов, гигантские кирпичи, цветочные грядки, деревья, скамейки, фонари). В композиции показано, как создавался город. Таким образом, на сцене завершилось строительство символического города и настало время отпраздновать завершение работ.

Вслед за этим была показана вокально-хореографическая композиция под названием «Праздник Дня города». На сцене выступили вокалисты, музыканты, танцоры и актеры. Для того, чтобы хорошо узнать народ той или иной страны, наверное, надо посмотреть, как он проводит праздники. В азербайджанских праздниках живут богатство культуры, национальный колорит и традиции народа. Конечно, все гости непременно высоко оценивают знаменитое азербайджанское гостеприимство. Главная красота столицы Баку обусловлена ее уникальной архитектурой и жителями. Совершая прогулку по улицам столицы, невольно думаешь о том, что этот город обладает специфической атмосферой и духом. Здесь и люди другие. Они гостеприимны и добродушны, по первому зову готовы оказать помощь. Они отзывчивы и радушны. В этом и заключается истинная ценность города Баку.

Еще один интересный момент церемонии открытия называется «Элементы». «Книга жизни», «Огонь», «Цветок харыбюльбюль», «Хлеб» и «Оливковая ветвь» - каждый из этих символов отражает обычаи и традиции, энергию поколений и культуру народа. В качестве артистов на сцене выступают спортсмены Федерации гимнастики Азербайджана.

«Книга жизни» - мудрость предков и сила их духа помогают человеку выбрать правильный путь. Книга жизни – источник мудрости и знаний.

«Огонь» - пламя доверия душе и силе нации. Он вдохновляет людей. Зароострийский Храм огнепоклонников своим негаснущим огнем веками привлекал паломников со всего мира: проходят годы и века, мир меняется, а храм остается на месте и озаряет светом путь страдающих людей. Пробивающееся из-под земли пламя всегда помогает нашим спортсменам на пути к победе.

«Цветок харыбюльбюль» - невиданной красоты цветок харыбюльбюль растет только в Азербайджане. Внешне он напоминает соловья: два лепестка похожи на крылья, а один лепесток в центре – птичью голову с клювом. Отсюда и произошло название цветка: «хар» переводится на азербайджанский как «колючий», а «бюльбюль» - «соловей». С этим восхитительным и нежным цветком связаны многочисленные легенды и предания.

«Хлеб» - испеченный матерью хлеб придает жизненные силы. Род, сила веры и любовь к Родине выводят героя на путь, ведущий к победе. В это время звучит мугам. В 2008 году ЮНЕСКО объявило мугам одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества.

«Победа» - спортсменам нужны сила и гибкость, энергия и выдержка, боевой дух и точность. Молодые азербайджанские спортсмены демонстрируют на арене все эти качества. Каждый из этих спортсменов, конечно, заслуживает оливковую ветвь, являющуюся символом победы.

Наконец, началась «Финальная» композиция торжественной церемонии. Каждый участник Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля «Баку 2019» вспоминает сейчас свою мечту, свой путь и надеется, что этот путь приведет его к победе. Желаем всем спортсменам успехов, достойных соперников и стремления к победе. Пусть навсегда останутся с ними хлеб, напоминающий родной очаг, огонь, ведущий к мечте, книга, придающая силу и мудрость предков, харыбюльбюль, являющийся символом мира и любви. Тогда мгновение, когда их головы будет обрамлять оливковая ветвь – символ победы, станет еще ближе.

В заключение на сцене стали развеваться флаги всех стран-участниц.

Церемония торжественного открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля «Баку 2019» завершилась.

Таким образом, Азербайджан еще одной церемонией, привлекающей внимание оригинальностью, приводящей зрителей в восторг, вписал новую яркую страницу, которая займет важное место в истории фестиваля.

***20:43

Во время церемонии открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля в Баку состоялся парад спортсменов.

Как передаёт Report, по традиции представители Греции прошли первыми на параде. Азербайджан, как страна-хозяйка прошла последним. Знаменосцем сборной Азербайджана на параде был дзюдоист, олимпийский чемпион среди юношей Вугар Талыбов.

Напомним, что церемония открытия проходит в Бакинском кристальном зале.

***20:22

В Баку началась церемония открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля.

Как сообщает Report, церемония открытия соревнования, который продлится семь дней, проводится в Бакинском кристальном зале.

Церемонию открытия смотрят Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

В фестивале участвуют 48 стран-членов Европейского олимпийского комитета помимо Армении и Лихтенштейна. Из 48 стран около 3900 делегатов принимают участие в фестивале.

Знаменосцем сборной Азербайджана на параде будет дзюдоист Вугар Талыбов.

14-18 летние атлеты будут выступать в 10 видах спорта – гимнастика, атлетика, баскетбол, велосипедный спорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба. Во время фестиваля более 2500 волонтёров будут работать в 12 спортивных объектах.

Отметим, что фестиваль проводится с 1991 года и Азербайджан впервые его принимает. Сборную Азербайджана представляют в 10 видах спорта 122 спортсменов.