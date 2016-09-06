На 42-ой Всемирной шахматной олимпиаде в Баку прошли встречи V тура

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Состоялись встречи V тура проходящей в Баку 42-ой Всемирной шахматной олимпиады.

Как сообщили Report в пресс-службе Бакинской шахматной олимпиады, сегодня первый заместитель премьер-министра, председатель Оргкомитета Бакинской шахматной олимпиады Ягуб Эйюбов, а также министр молодежи и спорта Азад Рагимов встретились с членами сборной команды и пожелали им успехов.

В отчетном туре наша основная национальная мужская команда встретилась с командой Индии.

После 4 туров обе команды продвигаются без потерь. Наша вторая команда ведет борьбу с Туркменистаном, а третья - с Зимбабве.

Следует отметить, что ранее Зимбабве проиграла нашей основной сборной. А Туркменистан одержал победу над нашей третьей сборной.

Соперником основной женской сборной Азербайджана является Германия. Вторая национальная команда встретится с Испанией, а третья - с Узбекистаном.

Отметим, что завтра в олимпиаде объявлен выходной день.