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    На 42-ой Всемирной шахматной олимпиаде в Баку прошли встречи V тура

    Ягуб Эйюбов и Азад Рагимов встретились с членами сборной команды

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Состоялись встречи V тура проходящей в Баку 42-ой Всемирной шахматной олимпиады.

    Как сообщили Report в пресс-службе Бакинской шахматной олимпиады, сегодня первый заместитель премьер-министра, председатель Оргкомитета Бакинской шахматной олимпиады Ягуб Эйюбов, а также министр молодежи и спорта Азад Рагимов встретились с членами сборной команды и пожелали им успехов.

    В отчетном туре наша основная национальная мужская команда встретилась с командой Индии.

    После 4 туров обе команды продвигаются без потерь. Наша вторая команда ведет борьбу с Туркменистаном, а третья - с Зимбабве.

    Следует отметить, что ранее Зимбабве проиграла нашей основной сборной. А Туркменистан одержал победу над нашей третьей сборной.

    Соперником основной женской сборной Азербайджана является Германия. Вторая национальная команда встретится с Испанией, а третья - с Узбекистаном.

    Отметим, что завтра в олимпиаде объявлен выходной день. 

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