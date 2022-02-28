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Мужская сборная Азербайджана по дзюдо вновь стала первой

Мужская сборная Азербайджана по дзюдо вновь стала первой Команда Азербайджана по дзюдо заняла первое место в мужском зачете Открытого Кубка Европы в Варшаве (Польша).
Индивидуальные
28 февраля 2022 г. 03:21
Мужская сборная Азербайджана по дзюдо вновь стала первой

Команда Азербайджана по дзюдо заняла первое место в мужском зачете Открытого Кубка Европы в Варшаве (Польша).

Как передает Report, на счету коллектива пять наград: золото Ахмеда Юсифова (60 кг) и Ибрагима Алиева (66 кг), серебро Исмаила Ибрагимова (66 кг), бронза Ровшана Алиева (60 кг) и Имрана Юсифова (свыше 100 кг).

В итоговом протоколе Азербайджан опередил Польшу, Германию, Испанию, США, Грузию и многие другие страны. В общем зачете, где подсчитывались в целом результаты мужчин и женщин, наша команда стала третьей, тогда как первой оказалась Япония (3-1-1), а второй Германия (3-0-1).

Ранее сборная Азербайджана заняла первое место в мужском турнире Большого шлема в Тель-Авиве, Израиль.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan cüdo yığması yenə kişilərin mübarizəsində birinci yeri tutub

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