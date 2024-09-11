Мужская сборная Азербайджана начала Всемирную шахматную олимпиаду с победы

Мужская сборная Азербайджана одержала победу в первом туре 45-й Всемирной шахматной олимпиады в венгерском Будапеште.

Мужская сборная Азербайджана одержала победу в первом туре 45-й Всемирной шахматной олимпиады в венгерском Будапеште.

Как передает Report, азербайджанские шахматисты обыграли соперников из Иордании со счетом 3,5:0,5.

Айдын Сулейманлы - Эль Хатиб-Ахмед 1:0

Ниджат Аббасов - Самир Лоай 1:0

Рауф Мамедов - Малик Сайеф 1:0

Шахрияр Мамедьяров – Анас Хвайра 0,5:0,5

Отметим, что ранее женская сборная Азербайджана обыграла команду Никарагуа со счетом 4:0. В состав женского коллектива, капитаном которого является Михаил Шерешевский, входят Гюнай Мамедзаде, Гёвхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева и Гюльнар Мамедова.