Мужская и женская сборные Азербайджана проведут заключительные партии на Шахматной олимпиаде

Мужская и женская сборные Азербайджана сегодня проведут очередные партии на 45-й Всемирной шахматной Олимпиаде, проходящей в столице Венгрии, Будапеште.

Мужская и женская сборные Азербайджана сегодня проведут заключительные партии на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в столице Венгрии Будапеште.

Как передает Report , мужская сборная в 11-м туре встретится с коллективом из Бразилии.

Ранее мужская сборная одержала победы над Черногорией (3:1), Иорданией (3,5:0,5), Финляндией (3,5:0,5), Молдовой (3:1), Казахстаном (3:1) и Кубой (3:1), потерпела поражения от Индии (1:3) и Литвы (1,5:2,5), а также сыграла вничью с Италией (2:2) и Грецией (2:2).

Женская сборная в 9-м туре попытается сломить сопротивление индийской команды.

До этого женская сборная одержала победы над Словенией (3:1), Никарагуа (4:0), Австралией (3:1), Вьетнамом (2,5:1,5), Швейцарией (4:0) и Монголией (2,5:1,5), сыграла вничью с Аргентиной, Украиной и Италией (2:2), но уступила Казахстану со счетом 1:3.