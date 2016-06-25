Мутко готов покинуть пост министра спорта

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что отстранение сборной России от Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро станет для него огромной неудачей.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, также Мутко отметил, что в этом случае покинет пост министра спорта.

"Я стараюсь честно делать свою работу. Для меня будет огромной неудачей, если вся сборная будет отстранена от ОИ в Рио. В этом случае я буду готов взять всю ответственность на себя и уйти в отставку", - сказал Мутко в эфире программы "Спортивный вопрос".

Олимпиада пройдет с 5 по 21 августа.