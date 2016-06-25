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    Мутко готов покинуть пост министра спорта

    Отстранение сборной России от Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро станет для меня огромной неудачей

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что отстранение сборной России от Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро станет для него огромной неудачей.

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, также Мутко отметил, что в этом случае покинет пост министра спорта.

    "Я стараюсь честно делать свою работу. Для меня будет огромной неудачей, если вся сборная будет отстранена от ОИ в Рио. В этом случае я буду готов взять всю ответственность на себя и уйти в отставку", - сказал Мутко в эфире программы "Спортивный вопрос".

    Олимпиада пройдет с 5 по 21 августа.

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