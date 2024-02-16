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Мурад Мамедов: Я верил, что стану чемпионом Европы

Мурад Мамедов: Я верил, что стану чемпионом Европы Я верил, что стану чемпионом Европы.
Индивидуальные
16 февраля 2024 г. 00:56
Мурад Мамедов: Я верил, что стану чемпионом Европы

"Я верил, что стану чемпионом Европы".

Как сообщает Report, об этом сказал азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Мамедов, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы.

"Перед соревнованиями я повредил руку на турнире в Хорватии. Это была серьезная травма. Врачи советовали операцию, но я отказался. Иначе бы я не смог участвовать в соревнованиях 5-6 месяцев", - добавил он.

М.Мамедов отметил, что, несмотря на травму, он готовился к соревнованиям с большим рвением: "Я продолжил тренировки и принял участие на чемпионате Европы, где провел 4 встречи. Я победил российского спортсмена в полуфинальном матче и вышел в финал. Уже в финале я выиграл у украинского спортсмена и стал чемпионом Европы".

Он также рассказал о своих дальнейших планах: "Я серебряный и бронзовый призер чемпионата мира. Надеюсь, в будущем завоевать золотые медали. Как и все спортсмены, я мечтаю стать олимпийским чемпионом".

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Версия на азербайджанском языке Murad Məmmədov: Avropa çempionu olacağıma inanırdım

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