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Мухаммад победил Эдвардса и завоевал чемпионский титул UFC в полусреднем весе

Мухаммад победил Эдвардса и завоевал чемпионский титул UFC в полусреднем весе Американец Белал Мухаммад победил британца Леона Эдвардса в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе.
Индивидуальные
28 июля 2024 г. 09:57
Мухаммад победил Эдвардса и завоевал чемпионский титул UFC в полусреднем весе

Американец Белал Мухаммад победил британца Леона Эдвардса в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе.

Как сообщает Report, турнир UFC 304 прошел в английском Манчестере.

Бой завершился победой Мухаммада единогласным решением судей. Спортсмены провели второй поединок между собой, в марте 2021 года их бой был признан несостоявшимся после того, как Эдвардс попал сопернику пальцем в глаз.

Мухаммаду 36 лет, на счету спортсмена 24 победы и 3 поражения в смешанных единоборствах. Эдвардсу 32 года, в его активе 4 поражения при 22 победах. Британец проводил третью защиту титула, он владел поясом с августа 2022 года.

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