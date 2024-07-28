Мухаммад победил Эдвардса и завоевал чемпионский титул UFC в полусреднем весе

Американец Белал Мухаммад победил британца Леона Эдвардса в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе.

Американец Белал Мухаммад победил британца Леона Эдвардса в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе.

Как сообщает Report , турнир UFC 304 прошел в английском Манчестере.

Бой завершился победой Мухаммада единогласным решением судей. Спортсмены провели второй поединок между собой, в марте 2021 года их бой был признан несостоявшимся после того, как Эдвардс попал сопернику пальцем в глаз.

Мухаммаду 36 лет, на счету спортсмена 24 победы и 3 поражения в смешанных единоборствах. Эдвардсу 32 года, в его активе 4 поражения при 22 победах. Британец проводил третью защиту титула, он владел поясом с августа 2022 года.