Моринари Ватанабе: Баку - один из лучших спортивных городов мира

"Баку - один из лучших спортивных городов мира. Мы рады проведению здесь чемпионата мира, являющегося вторым олимпийским квалификационным соревнованием".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе.

По словам японского функционера, как всегда, организаторство в Азербайджане на высоком уровне: "Будет очень интересно увидеть ход соревнований и гимнастов, которые завоюют путевку на Летние олимпйиские игры Токио-2020".

Отметим, что стартующий сегодня мундиаль завершится 22 сентября. 37-й по счету мундиаль носит лицензионный характер на Летние олимпийские игры Токио-2020. 41 из 98 путевок олимпиады найдут обладателя именно на Национальной гимнастической арене.