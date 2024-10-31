Молодежная сборная Азербайджана по боксу побила собственный рекорд

Молодежная сборная Азербайджана по боксу добилась исторического успеха на чемпионате мира в городе Будве, Черногория.

Молодежная сборная Азербайджана по боксу добилась исторического успеха на чемпионате мира в городе Будве, Черногория.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса, пять боксеров сборной под руководством главного тренера Эльбруса Рзаева вышли в полуфинал мундиаля.

Билалхабаши Назаров (48 кг), Зидан Гумбатов (51 кг), Магомедали Гасымзаде (60 кг), Али Абдуллаев (63,5 кг) и Айнур Микаилова (57 кг) успешно завершили четвертьфинальный этап. Таким образом, наша сборная обеспечила себе 5 медалей турнира.

Этот результат является новым рекордом в истории азербайджанского бокса. Команда никогда ранее не завоевывала столько медалей на молодежном чемпионате мира.

Айнур Микаилова станет первой азербайджанской женщиной-боксером, завоевавшей медаль на молодежном мундиале.

Отметим, что предыдущий рекорд был установлен в 2004 году. 20 лет назад четыре азербайджанских боксера вышли в полуфинал. На мундиале, проходившем в городе Чеджу (Южная Корея), боксеры завоевали 4 бронзовые медали.