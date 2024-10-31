О нас

Молодежная сборная Азербайджана по боксу побила собственный рекорд

Молодежная сборная Азербайджана по боксу побила собственный рекорд Молодежная сборная Азербайджана по боксу добилась исторического успеха на чемпионате мира в городе Будве, Черногория.
Индивидуальные
31 октября 2024 г. 13:58
Молодежная сборная Азербайджана по боксу побила собственный рекорд

Молодежная сборная Азербайджана по боксу добилась исторического успеха на чемпионате мира в городе Будве, Черногория.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса, пять боксеров сборной под руководством главного тренера Эльбруса Рзаева вышли в полуфинал мундиаля.

Билалхабаши Назаров (48 кг), Зидан Гумбатов (51 кг), Магомедали Гасымзаде (60 кг), Али Абдуллаев (63,5 кг) и Айнур Микаилова (57 кг) успешно завершили четвертьфинальный этап. Таким образом, наша сборная обеспечила себе 5 медалей турнира.

Этот результат является новым рекордом в истории азербайджанского бокса. Команда никогда ранее не завоевывала столько медалей на молодежном чемпионате мира.

Айнур Микаилова станет первой азербайджанской женщиной-боксером, завоевавшей медаль на молодежном мундиале.

Отметим, что предыдущий рекорд был установлен в 2004 году. 20 лет назад четыре азербайджанских боксера вышли в полуфинал. На мундиале, проходившем в городе Чеджу (Южная Корея), боксеры завоевали 4 бронзовые медали.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın gənc boksçulardan ibarət millisi tarixi uğura imza atıb

Экслюзивные новости

В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi