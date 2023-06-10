Молодежь 70-х впервые примет участие в 1-м Бакинском международном челлендже

17 июня в Азербайджане состоится первый Бакинский международный челлендж по гимнастике для всех, посвященный 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.
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В челлендже, помимо гимнастов из столицы, испытают свои силы спортсмены из 20 регионов страны.
Впервые в конкурсе примут участие жители учреждения социального обслуживания для престарелых Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, а также детского дома смешанного типа имени Османа Мирзоева города Лянкяран.