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Молдавский дзюдоист азербайджанского происхождения: Я чувствовал большую ответственность

Молдавский дзюдоист азербайджанского происхождения: Я чувствовал большую ответственность Выражаю признательность всем, кто поддерживал меня.
Индивидуальные
2 августа 2024 г. 20:23
Молдавский дзюдоист азербайджанского происхождения: Я чувствовал большую ответственность

Выражаю признательность всем, кто поддерживал меня.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал завоевавший бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Париже дзюдоист Адиль Османов.

Представляющий Молдову спортсмен азербайджанского происхождения поблагодарил всех, кто поддерживал его на Олимпиаде в Париже:

"Я чувствовал большую ответственность. Потому что и азербайджанский, и молдавский народы меня поддерживали. Это было для меня одним из самых сложных соревнований".

Отметим, что на Олимпийских играх в Париже А.Османов начал борьбу с 1/16 финала, сначала победив представителя США Джеку Йонезуку. Затем дзюдоист одолел узбека Муроджона Юлдошева и монгольского спортсмена Эрдэнэбаяра Батзая, выйдя в полуфинал. В этом раунде он уступил Джону Бенджамину Габе (Франция), но в борьбе за бронзовую медаль оказался сильнее Мануэля Ломбардо (Италия).

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Версия на азербайджанском языке ВидеоMoldovanı təmsil edən azərbaycanlı cüdoçu: Yarışdan öncə üzərimdə böyük məsuliyyət var idi

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