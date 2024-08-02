Молдавский дзюдоист азербайджанского происхождения: Я чувствовал большую ответственность

Выражаю признательность всем, кто поддерживал меня.

Выражаю признательность всем, кто поддерживал меня.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал завоевавший бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Париже дзюдоист Адиль Османов.

Представляющий Молдову спортсмен азербайджанского происхождения поблагодарил всех, кто поддерживал его на Олимпиаде в Париже:

"Я чувствовал большую ответственность. Потому что и азербайджанский, и молдавский народы меня поддерживали. Это было для меня одним из самых сложных соревнований".

Отметим, что на Олимпийских играх в Париже А.Османов начал борьбу с 1/16 финала, сначала победив представителя США Джеку Йонезуку. Затем дзюдоист одолел узбека Муроджона Юлдошева и монгольского спортсмена Эрдэнэбаяра Батзая, выйдя в полуфинал. В этом раунде он уступил Джону Бенджамину Габе (Франция), но в борьбе за бронзовую медаль оказался сильнее Мануэля Ломбардо (Италия).