МОК запретил проводить в Греции церемонию зажжения огня II Европейских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) в целях защиты коммерческих прав запретил Европейским олимпийским комитетам (ЕОК) использовать элементы церемонии зажжения огня в Древней Олимпии - крупнейшем святилище Древней Греции и месте рождения первых Олимпийских игр.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции сказал глава Операционного комитета II Европейских игр "Минск 2019 года" Георгий Катулин.

"Сценарий церемонии зажжения огня Европейских игр очень долго обсуждался официальными лицами Европейских олимпийских комитетов, поскольку, опираясь на защиту коммерческих прав, Международный олимпийский комитет запретил использовать церемонию зажжения огня в Греции, как это делается для Олимпийских игр", - заметил Катулин.

"На первых Европейских играх в Баку была использована другая церемония зажжения огня. Организаторы тех соревнований воспользовались природным феноменом - вырывающимся из земли пламенем, но такая процедура не могла быть универсальной для всей Европы. Поэтому мы в итоге пришли к общему мнению, что процедура, которая будет проходить в штаб-квартире Европейских олимпийских комитетов с соблюдением определенных процедур, может стать символом для всех будущих Европейских игр", - сказал глава дирекции.

Отметим, что II Евроигры "Минск 2019 года" пройдут 21-30 июня. Эстафета огня стартует сегодня в Риме. Огонь прошедших 12-28 июня 2015 года в Баку I Евроигр был зажжен в храме Атешгях в Сураханском районе столицы Азербайджана.