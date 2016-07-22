МОК выявил допинг у 45 участников Игр в Пекине и Лондоне

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ По итогам второй волны перепроверки допинг-проб спортсменов, участвовавших в летних Олимпийских играх 2008 и 2012 годов в Пекине и Лондоне, выявлены 45 новых случаев применения запрещенных веществ.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Исследования второй волны касаются 30 атлетов из восьми стран, представлявших восемь различных видов спорта на пекинской Олимпиаде, а также 15 участников лондонских Игр из девяти государств, представлявших два вида спорта.

Какие-либо имена, дисциплины и страны в пресс-релизе МОК не фигурируют, однако уточняется, что 23 из 30 участников ОИ-2008, попавшихся на допинге, являются призерами Игр. Всех атлетов, нарушивших антидопинговые правила, отстранят от участия в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.