МОК временно отстранил Олимпийский комитет России

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР) в связи с включением олимпийских советов подконтрольных Москве "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей Украины.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР) в связи с включением олимпийских советов подконтрольных Москве "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

"Исполком МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего уведомления. Решение нарушает территориальную целостность НОК (Национального олимпийского комитета) Украины. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. Основная причина принятия этого решения - нарушение Олимпийской хартии", - сказал Адамс.

В сообщении пресс-службы отмечается, что исполком МОК оставляет за собой право принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития этой ситуации.