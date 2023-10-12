О нас

МОК временно отстранил Олимпийский комитет России

МОК временно отстранил Олимпийский комитет России Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР) в связи с включением олимпийских советов подконтрольных Москве "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей Украины.
Индивидуальные
12 октября 2023 г. 18:38
МОК временно отстранил Олимпийский комитет России

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР) в связи с включением олимпийских советов подконтрольных Москве "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

"Исполком МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего уведомления. Решение нарушает территориальную целостность НОК (Национального олимпийского комитета) Украины. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. Основная причина принятия этого решения - нарушение Олимпийской хартии", - сказал Адамс.

В сообщении пресс-службы отмечается, что исполком МОК оставляет за собой право принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития этой ситуации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BOK Rusiya Olimpiya Komitəsinin fəaliyyətini dayandırıb

Экслюзивные новости

Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi