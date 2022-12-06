МОК восстановит в правах Олимпийский комитет КНДР

Отстранение Олимпийского комитета КНДР не будет продлено и завершится 31 декабря.

Отстранение Олимпийского комитета КНДР не будет продлено и завершится 31 декабря.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

"Отстранение НОК КНДР завершится автоматически 31 декабря 2022 года", - сказал Маклеод.

Решение о восстановлении в правах Олимпийского комитета Индии ожидается после выборов нового главы организации, которые пройдут 10 декабря. Кроме того, МОК оставил в силе отстранение Олимпийского комитета Гватемалы, поскольку между организацией и местными властями не было достигнуто согласия по урегулированию проблем.

В сентябре 2021 года МОК отстранил НОК КНДР до конца 2022 года из-за неучастия в Олимпийских играх в Токио. Решение по участию спортсменов из КНДР в Играх в Пекине принималось в индивидуальном порядке, но при условии прохождения квалификационного отбора.