​МОК выделил средства олимпийским комитетам

Международный олимпийский комитет (МОК) выделил средства в размере 800 млн долларов США для сведения к минимуму экономических последствий от пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщил президент организации Томас Бах.

По его словам, 650 миллионов долларов США направят на возмещение убытков от переноса летней Олимпиады в Токио-2020 на следующий год, а 150 миллионов долларов США из специального фонда будут выделены в виде кредитов олимпийскому движению, федерациям и национальным олимпийским комитетам.

Отметим, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.