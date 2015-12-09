МОК утвердил список кандидатов в комиссию спортсменов

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил список 24 кандидатов на четыре места в комиссию спортсменов, в который вошла и азербайджанская гимнастка Марина Дурунда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Также в список кандидатов вошли: Елена Исинбаева (Россия), Нассер Аль-Аттия (Катар), Бенжамен Букпети (Того), Надин Давани (Иордания), Наталья Добрынская (Украина), Даниель Дьюрта (Венгрия), Бритта Хайдеман (Германия), Герд Кантер (Эстония), Линь Ицзюнь (Тайвань), Михаин Лопес Нуньес (Куба), Айя Медани (Египет), Сари Мултала (Финляндия), Кодзи Мурофуси (Япония), Саина Нехвал (Индия), Райан Пайни (Папуа-Новая Гвинея), Моника Пырек (Польша), Жоау Филипе Гаспар Родригес (Португалия), Лю Сон Мин (Южная Корея), Жан-Мишель Сове (Бельгия), Роберт Шейдт (Бразилия), Луис Скола (Аргентина), Алессандра Сенсини (Италия), Сара Уокер (Новая Зеландия).

Выборы пройдут в августе 2016 года во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро.