МОК сохранил тяжёлую атлетику в программе Олимпийских игр 2024 года

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о снятии статуса условного включения тяжёлой атлетики в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Как передаёт Report, исполком МОК положительно оценил шаги, предпринятые Международной федерацией тяжёлой атлетики (IWF) за последние 18 месяцев и направленные на совершенствование антидопинговой работы, а также чистоту тяжёлой атлетики.

Сообщается, что МОК, тем не менее, будет очень строго следить за ситуацией в тяжёлой атлетике вместе со Всемирным антидопинговым агентством и Независимой организацией допинг-тестирования (ITA).

Отметим, что возможность исключения тяжёлой атлетики из программы Олимпийских игр появилась из-за проблем с допингом в этом виде спорта. В декабре 2017 года исполком МОК выдвинул критерии, в случае соблюдения которых тяжёлая атлетика должна войти в программу Олимпийских игр в Париже. В IWF отмечают, что выполнили все рекомендации независимой комиссии по чистому спорту. Однако МОК принял решение оставить вопрос открытым относительно сохранения тяжёлой атлетики в программе Игр-2024, пока не будет проведен полный обзор принятых IWF мер.