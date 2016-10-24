МОК отказался лишить погибшего российского спортсмена олимпийской медали

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Международный олимпийский комитет (МОК) не будет забирать серебро Олимпиады 2012 года у российского борца Бесика Кудухова.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов.

МОК прекратил расследование в отношении российского борца Бесика Кудухова, который завоевал серебро на Олимпиаде 2012 года, а затем в ходе перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов был уличен в применении запрещенных веществ.

"Международный олимпийский комитет (МОК) не будет лишать борца вольного стиля Бесика Кудухова серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Расследование в отношении российского борца, погибшего в автокатастрофе в декабре 2013 года, прекращено", - заявил Брюсов.

Кудухов стал серебряным призером Игр-2012 в категории до 60 кг. В финале он уступил азербайджанцу Тогрулу Аскерову. Спустя полтора года после Олимпиады, в декабре 2013 года, Кудухов погиб в автокатастрофе. Ему было 27 лет.