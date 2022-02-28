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МОК призвал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям

МОК призвал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам.
Индивидуальные
28 февраля 2022 г. 19:10
МОК призвал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МОК, ведомство рекомендовало распространить этот запрет и на официальных лиц.

"Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны восприниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды. Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов", - подчеркивается в заявлении МОК.

Отметим, что ранее Международный олимпийский комитет призвал международные федерации отменить все соревнования в России и Беларуси.

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