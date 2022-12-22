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МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпиады-2024

МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпиады-2024 Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность исключения бокса из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже, поскольку недоволен работой Международной ассоциации бокса (IBA).
Индивидуальные
22 декабря 2022 г. 23:47
МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность исключения бокса из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже, поскольку недоволен работой Международной ассоциации бокса (IBA).

Как передает Report со ссылкой на Washington Post, в декабре МОК оставил в силе решение о приостановке признания IBA, отметив, что организация не выполнила требований по административному и финансовому управлению. Боксерский турнир на Играх2024 в Париже, как и в Токио, будет проводить МОК. Бокс на данный момент не включен в программу Олимпиады2028 в ЛосАнджелесе.

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