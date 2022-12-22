МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность исключения бокса из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже, поскольку недоволен работой Международной ассоциации бокса (IBA).

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность исключения бокса из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже, поскольку недоволен работой Международной ассоциации бокса (IBA).

Как передает Report со ссылкой на Washington Post, в декабре МОК оставил в силе решение о приостановке признания IBA, отметив, что организация не выполнила требований по административному и финансовому управлению. Боксерский турнир на Играх‑2024 в Париже, как и в Токио, будет проводить МОК. Бокс на данный момент не включен в программу Олимпиады‑2028 в Лос‑Анджелесе.