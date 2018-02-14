МОК ошибочно не выслал приглашения на Игры-2018 двум российским спортсменам

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Международный олимпийский комитет (МОК) по ошибке не пригласил на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане российских спортсменов - конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляций 47 россиян на недопуск на Игры.

В материалах суда отмечается, что рабочая группа МОК одобрил участие на Играх 391 (включая Грязцова и Попова) спортсмена из 500, однако по ошибке Грязцов и Попов не были включены в перечень атлетов, которым МОК был готов предоставить индивидуальное приглашение на Игры.