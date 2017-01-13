МОК лишил золотых медалей Олимпиады-2008 трех китайских штангисток

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Китайские тяжелоатлетки Цао Лэй (весовая категория до 75 кг) , Чэнь Сеся (до 48 кг) и Лю Чуньхун (до 69 кг) лишены золотых медалей пекинской Олимпиады-2008 по решению Международного олимпийского комитета (МОК).

Как передает Report, об этом сoобшил Комсомолская Правда.

По данным пресс-служба организации, решение было принято после перепроверки допинг-проб спортсменок.

А также олимпийских наград были лишены Надежд Остапчук (бронза в толкании ядра) и Дарья Пчельник (четвертое место в метании молота) из Белоруссии.

Перепроверка допинг-проб с лондонских игр 2012 года обнаружила запрещенные препараты у тяжелоатлетки Сибель Симсек, Турция, и тяжелоатлетов из Азербайджана Интигама Заирова (шестое место) и Норайра Варданяна (11-е место).