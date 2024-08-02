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МОК извинился перед Азербайджаном за высказывания французского телеведущего

МОК извинился перед Азербайджаном за высказывания французского телеведущего Международный олимпийский комитет (МОК) извинился перед Азербайджаном за высказывания ведущего телеканала France 2 в ходе церемонии открытия Летних Олимпийских игр Париж-2024.
Индивидуальные
2 августа 2024 г. 16:03
МОК извинился перед Азербайджаном за высказывания французского телеведущего

Международный олимпийский комитет (МОК) извинился перед Азербайджаном за высказывания ведущего телеканала France 2 в ходе церемонии открытия Летних Олимпийских игр Париж-2024.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, об этом говорится в ответе МОК на официальное письмо протеста министерства и Национального олимпийского комитета.

В письме отмечается, что высказывания французского журналиста противоречат принципам и ценностям, которые Международный олимпийский комитет пропагандирует через спорт и Олимпийские игры.

"Мы еще раз напомнили ответственным организациями и лицам принципы и протоколы МОК, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем", - говорится в письме.

В министерстве подчеркнули, что вслед за МОК ждут официальных извинений от правительства Франции.

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Версия на английском языке IOC apologizes to Azerbaijan over statements made by reporter of France 2
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Fransa telekanalının müxbirinin işlətdiyi ifadələrə görə Azərbaycandan üzr istəyib

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