МОК извинился перед Азербайджаном за высказывания французского телеведущего

Международный олимпийский комитет (МОК) извинился перед Азербайджаном за высказывания ведущего телеканала France 2 в ходе церемонии открытия Летних Олимпийских игр Париж-2024.

Международный олимпийский комитет (МОК) извинился перед Азербайджаном за высказывания ведущего телеканала France 2 в ходе церемонии открытия Летних Олимпийских игр Париж-2024.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, об этом говорится в ответе МОК на официальное письмо протеста министерства и Национального олимпийского комитета.

В письме отмечается, что высказывания французского журналиста противоречат принципам и ценностям, которые Международный олимпийский комитет пропагандирует через спорт и Олимпийские игры.

"Мы еще раз напомнили ответственным организациями и лицам принципы и протоколы МОК, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем", - говорится в письме.

В министерстве подчеркнули, что вслед за МОК ждут официальных извинений от правительства Франции.