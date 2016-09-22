Мохаммед Али будет посмертно награжден призом за "Олимпийский дух"

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Легендарный американский боксер Мохаммед Али будет посмертно награжден призом Джесси Оуэнса "Олимпийский дух", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Награда "Олимпийский дух" учреждена в честь 80-летней годовщины завоевания американским легкоатлетом Оуэнсом четырех золотых медалей на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. В этом году приз будет вручен впервые, и первым лауреатом был выбран Али за особый вклад в олимпийское движение. На следующей неделе внучка Оуэнса на официальной церемонии вручит награду вдове боксера.

Али (урожденный Кассиус Марселлус Клей) на протяжении своей боксерской карьеры, которая длилась 21 год, завоевал три титула чемпиона в тяжелом весе.

На профессиональном ринге Али провел 61 бой, одержав 56 побед (37 нокаутом) и потерпев пять поражений.