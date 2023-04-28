Модель Ивана Кнолл: Я не ожидала, что Баку окажется таким потрясающим

"Это мой первый визит в Баку. Должна признаться, что я очень впечатлена красотой вашего города! Я не ожидала, что Баку окажется таким потрясающим".

"Это мой первый визит в Баку. Должна признаться, что я очень впечатлена красотой вашего города! Я не ожидала, что Баку окажется таким потрясающим".

Как сообщает Report, об этом на гала-вечере журналистам заявила хорватская модель Ивана Кнолл, приехавшая в Баку для участия в Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Делясь своими впечатлениями о поездке, она отметила, что ей понравилась азербайджанская кухня: "Мне очень понравилась азербайджанская кухня - нигде не пробовала ничего подобного, сразу забыла о диете. Вообще, у вас очень гостеприимная страна!".

На вопрос насколько атмосфера Формулы-1 отличается от футбольной, Кнолл сказала следующее:

"Существенно отличается. Гонки дарят совсем другие ощущения и эмоции. Знаете, я большая фанатка Формулы-1, стараюсь приезжать во все города, где они проходят. Я очень рада, что нахожусь сегодня в Баку и смогу воочию наблюдать за Королевской гонкой".

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля. Баку впервые примет спринтерскую гонку.