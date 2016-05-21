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    Брат брюссельского террориста-смертника стал чемпионом Европы по тхэквондо

    Лаакруи-младший будет представлять Бельгию на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро

    Баку. 21 Май. REPORT.AZ/ Младший брат одного из брюссельских террористов-смертников Наджима Лаакруи Мурад 19 мая стал чемпионом Европы по тхэквондо в весовой категории до 54 кг.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Европейского союза тхэквондо.

    В финале Лаакруи-младший победил 18-летнего Хесуса Тортосу, серебряного призера Европейских игр в Баку и бронзового призера чемпионата Европы – 2014, который также проходил в столице Азербайджана.

    Лаакруи будет представлять Бельгию на Олимпийских играх, которые пройдут в конце лета этого года в Рио-де-Жанейро. Лицензию он получил, как уточняет The Washinghton Post, в прошлом году.

    22 марта утром в аэропорту Завентем прогремело два взрыва, в результате которых в зале вылета обрушились панели потолка. Одним из террористов-смертников был Наджим Лаакруи.

    Вскоре стало известно о взрыве на станции метро "Мальбек" в Брюсселе. В результате погибли 32 человека. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

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