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Мировая серия: Сборная Азербайджана начала с поражения, "Нефтчи" победил

Мировая серия: Сборная Азербайджана начала с поражения, "Нефтчи" победил В испанском Мелилье стартовал 17-й этап женской Мировой серии по баскетболу 3х3.
Индивидуальные
18 августа 2023 г. 21:31
Мировая серия: Сборная Азербайджана начала с поражения, Нефтчи победил

В испанском Мелилье стартовал 17-й этап женской Мировой серии по баскетболу 3х3.

Как сообщает Report, на этом этапе Азербайджан представлен двумя командами: сборной и бакинским "Нефтчи".

Сборная (Сали Аль-Хури, Татьяна Денискина, Ляман Ибрагимова, Мерседес Уолкер) играет в группе D со сборной Испании (6:22) и китайским клубом "Юанда".

"Нефтчи" (Эрика Картер, Брианна Фрейзер, Александра Молленхауэр, Дина Ульянова) играет в группе B, где встретился со сборной Португалии (21:17) и сойдется с немецким клубом «Дюссельдорф».

Команды, занявшие первые два места в своей группе, выйдут в 1/4 финала.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Qadın Seriyası: Azərbaycan millisi məğlubiyyət, "Neftçi" qələbə ilə başlayıb

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