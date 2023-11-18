Минспорта РФ: Готовы заплатить взнос в WADA после определения формулы финансирования

Россия не отказываются от уплаты ежегодного взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и готова осуществить его до конца 2023 года в случае определения универсальной формулы финансирования.

Россия не отказываются от уплаты ежегодного взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и готова осуществить его до конца 2023 года в случае определения универсальной формулы финансирования.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Министерстве спорта РФ.

"Сейчас отсутствует утвержденная государствами формула финансирования WADA. В качестве основания для формирования ежегодного бюджета Агентства используется Копенгагенская антидопинговая декларация 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. При этом каждый регион самостоятельно определяет порядок осуществления выплат (в расчете от годового бюджета WADA: Африка - 0,5%, Америка - 29%, Европа - 47,5%, Азия - 20,46%, Океания - 2,54%)", - говорится в сообщении.

Ведомство сочло несправедливым то, что Россия должна выплачивать такой же взнос, как государства-члены Совета Европы, хотя из этой организации РФ была исключена. В случае, если WADA предложит Минспорту России альтернативные варианты по размеру и формуле выплаты взноса, министерство готов перечислить деньги на счет агентства.

По данным ТАСС, по нынешним правилам Россия должна выплатить WADA взнос в размере 1,2 млн долларов, а в министерстве спорта уверены, что в случае изменения формулы взноса его размер уменьшится.