Минспорта и НОК выступили с заявлением после антиазербайджанской провокации на открытии Олимпиады в Париже

На церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Париже 26 июля корреспондент французского государственного телеканала France 2 проявил дискриминацию во время парада спортсменов из Азербайджана и Армении, обвинив азербайджанскую сторону в инициировании стол

На церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Париже 26 июля корреспондент французского государственного телеканала France 2 проявил дискриминацию во время парада спортсменов из Азербайджана и Армении, обвинив азербайджанскую сторону в инициировании столкновений с армянской. В то же время комментатор назвал Армению дружественной для Франции страной, отметив, что этот год запомнился армянскому народу "падением Нагорного Карабаха" под натиском азербайджанской армии.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении Министерства молодежи и спорта и Национального олимпийского комитета Азербайджана в связи с упомянутой антиазербайджанской провокацией на парижской Олимпиаде.

"Это - фактическое нарушение Основных принципов Олимпийской хартии. За последние годы эти принципы были подтверждены и поддержаны несколькими резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе "Признанием основных принципов Олимпийской хартии" (A/RES/78/10). В Хартии четко указано, что "миссия МОК - продвигать олимпизм во всем мире, руководить Олимпийским движением, противостоять любой политической или коммерческой эксплуатации спорта и спортсменов".

В связи с произошедшим инцидентом Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджанской Республики направили официальное письмо протеста в Международный олимпийский комитет. В нем отмечается, что подобное неуважительное отношение государственного телеканала к Азербайджану является открытым нарушением Олимпийской хартии. Такая пропаганда не только противоречит духу Игр, но и служит подрыву мирных усилий между Азербайджаном и Арменией. Поэтому МОК озвучен призыв занять твердую позицию против политизации спорта во время парижской Олимпиады-2024, выступить с открытым заявлением и выразить протест правительству, Национальному олимпийскому и спортивному комитету Франции, а также упомянутому телеканалу", - говорится в заявлении.