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Минспорта и НОК выступили с заявлением после антиазербайджанской провокации на открытии Олимпиады в Париже

Минспорта и НОК выступили с заявлением после антиазербайджанской провокации на открытии Олимпиады в Париже На церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Париже 26 июля корреспондент французского государственного телеканала France 2 проявил дискриминацию во время парада спортсменов из Азербайджана и Армении, обвинив азербайджанскую сторону в инициировании стол
Индивидуальные
28 июля 2024 г. 14:46
Минспорта и НОК выступили с заявлением после антиазербайджанской провокации на открытии Олимпиады в Париже

На церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Париже 26 июля корреспондент французского государственного телеканала France 2 проявил дискриминацию во время парада спортсменов из Азербайджана и Армении, обвинив азербайджанскую сторону в инициировании столкновений с армянской. В то же время комментатор назвал Армению дружественной для Франции страной, отметив, что этот год запомнился армянскому народу "падением Нагорного Карабаха" под натиском азербайджанской армии.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства молодежи и спорта и Национального олимпийского комитета Азербайджана в связи с упомянутой антиазербайджанской провокацией на парижской Олимпиаде.

"Это - фактическое нарушение Основных принципов Олимпийской хартии. За последние годы эти принципы были подтверждены и поддержаны несколькими резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе "Признанием основных принципов Олимпийской хартии" (A/RES/78/10). В Хартии четко указано, что "миссия МОК - продвигать олимпизм во всем мире, руководить Олимпийским движением, противостоять любой политической или коммерческой эксплуатации спорта и спортсменов".

В связи с произошедшим инцидентом Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджанской Республики направили официальное письмо протеста в Международный олимпийский комитет. В нем отмечается, что подобное неуважительное отношение государственного телеканала к Азербайджану является открытым нарушением Олимпийской хартии. Такая пропаганда не только противоречит духу Игр, но и служит подрыву мирных усилий между Азербайджаном и Арменией. Поэтому МОК озвучен призыв занять твердую позицию против политизации спорта во время парижской Олимпиады-2024, выступить с открытым заявлением и выразить протест правительству, Национальному олимпийскому и спортивному комитету Франции, а также упомянутому телеканалу", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Ministry of Sports, NOC condemn discriminatory comments by French TV host
Версия на азербайджанском языке Gənclər və İdman Nazirliyi və MOK Azərbaycana qarşı təxribatla bağlı bəyanat yayıb

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