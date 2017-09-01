Минск и исполком Европейских олимпийских комитетов подписали контракт на проведение II Европейских игр

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Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Минск и исполком Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) подписали контракт на проведение II Европейских игр в 2019 году.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, подпись под документом поставили председатель Мингорисполкома Андрей Шорец и исполняющий обязанности президента ЕОК Янез Кочианчич и другие спортивные чиновники Беларуси и Европы.

В программу соревнований вошли 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, футбол пляжный. Атлеты разыграют в Минске 189 комплектов наград в 23 спортивных дисциплинах.

В ходе II Европейских игр несколько видов спорта станут квалификационными к XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Лицензии планируется разыграть в бадминтоне, боксе, велосипедном спорте, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкой атлетике, стрельбе из лука, пулевой и стендовой стрельбе, настольном теннисе.

Соревнования II Евроигр пройдут в спорткомплексе "Минск-Арена", в "Чижовка-Арене", во Дворце спорта, во Дворце тенниса, в спорткомплексе "Уручье" спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club, спортивно-стрелковом комплексе им. маршала С.Тимошенко, в СОК "Олимпийский", в спортивно-стрелковом комплексе Sporting Club.

Напомним, первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в Баку.