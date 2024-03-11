Министр встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел встречу с азербайджанскими спортсменами, которые успешно представляли нашу страну на чемпионатах континентов и мира, а также на престижных международных соревнованиях в прошлом месяце.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел встречу с азербайджанскими спортсменами, которые успешно представляли нашу страну на чемпионатах континентов и мира, а также на престижных международных соревнованиях в прошлом месяце.

Как сообщает Report, на встрече, организованной в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, был продемонстрирован видеоролик, отражающий успехи, достигнутые на международных соревнованиях .

Фарид Гаибов поздравил спортсменов с успешными выступлениями и пожелал им новых успехов.

Спортсмены рассказали о своих выступлениях и победах, а тренеры национальных команд - о процессе подготовки и достижениях спортсменов.