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Министр встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях

Министр встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел встречу с азербайджанскими спортсменами, которые успешно представляли нашу страну на чемпионатах континентов и мира, а также на престижных международных соревнованиях в прошлом месяце.
Индивидуальные
11 марта 2024 г. 20:47
Министр встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел встречу с азербайджанскими спортсменами, которые успешно представляли нашу страну на чемпионатах континентов и мира, а также на престижных международных соревнованиях в прошлом месяце.

Как сообщает Report, на встрече, организованной в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, был продемонстрирован видеоролик, отражающий успехи, достигнутые на международных соревнованиях .

Фарид Гаибов поздравил спортсменов с успешными выступлениями и пожелал им новых успехов.

Спортсмены рассказали о своих выступлениях и победах, а тренеры национальных команд - о процессе подготовки и достижениях спортсменов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazir ötən ay beynəlxalq yarışlarda uğur qazanan idmançılarla görüşüb

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