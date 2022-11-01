Министр встретился с успешно выступившими на престижных соревнованиях спортсменами

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно представившими Азербайджан на континентальных и мировых чемпионатах, престижных международных турнирах в сентябре-октябре.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно представившими Азербайджан на континентальных и мировых чемпионатах, престижных международных турнирах в сентябре-октябре.

Как передает Report, в начале мероприятия Ф.Гаибов вручил соответствующие удостоверения и нагрудные значки ряду специалистов и спортсменов, удостоенных решением коллегии министерства почетного звания заслуженного тренера и звания мастера спорта.

Затем был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий об успешных выступлениях представителей Азербайджана на международных соревнованиях.

Министр поздравил спортсменов с достижениями. Он отметил, что в последнее время такие встречи стали традицией: "Отрадно, что количество побед наших спортсменов на международных соревнованиях растет с каждым днем".

Представители сумо, стрельбы, карате, ММА, пара-пауэрлифтинга, бокса, тхэквондо, кикбоксинга, дзюдо, грэпплинга, мас-реслинга, борьбы на поясах, ушу-санда, настольного тенниса, шахмат, армрестлинга, пара-тхэквондо, борьбы, тяжелой атлетики и других видов спорта рассказали о своих выступлениях и победах. Тренеры сборных команд рассказали о процессе подготовки и успехах спортсменов.