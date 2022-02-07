Министр: Внимание к развитию спорта в регионах - один из главных приоритетов

В январе наши спортсмены успешно выступили на международных соревнованиях.

В январе наши спортсмены успешно выступили на международных соревнованиях.

Как передает Report, об этом говорится в статье министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова по итогам 5-месячной деятельности на посту министра.

Он отметил, что победы в пулевой стрельбе, женской борьбе, дзюдо, фехтовании, атлетике, поло на снегу, шахматах и сумо позволяют с надеждой смотреть в будущее.

По словам министра, год начался динамично: "С первых дней ведется работа по организации спортивных соревнований, сотрудничеству с федерациями, развитию молодежи, проживающей в регионах. Повышение внимания к развитию спорта в регионах является одним из главных приоритетов. Присоединение к этому призыву наших спортивных федераций и повышенное внимание к организации секций и соревнований в регионах, также может стимулировать массовый интерес к спорту" .