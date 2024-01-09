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Министр: В этом году на освобожденных территориях планируется проведение спортивных соревнований

Министр: В этом году на освобожденных территориях планируется проведение спортивных соревнований На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в 2024 году планируется проведение спортивных соревнований.
Индивидуальные
9 января 2024 г. 14:45
Министр: В этом году на освобожденных территориях планируется проведение спортивных соревнований

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в 2024 году планируется проведение спортивных соревнований.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Министр отметил, что в настоящее время ведется работа над несколькими проектами: "Мы уже проводили соревнования на освобожденных от оккупации территориях. В основном это были международные турниры. В этом году мы также планируем проведение спортивных соревнований и хотим, чтобы эти соревнования стали традиционными".

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Версия на английском языке Sports competitions planned to be held in liberated territories in 2024
Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 2024-cü ildə idman yarışlarının keçirilməsi planlaşdırılır

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