Узбекский министр: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере спорта станет новым трендом

Интервью Report министра развития спорта Узбекистана Адхама Икрамова.

Блестящее выступление Узбекистана на V Играх исламской солидарности не осталось незамеченным, особенно с учетом не столь значимых достижений спортсменов этой страны в 2017 году в Баку, и, с учетом того, что в Конье эта страна только второй раз участвовала в Исламиаде.

Сборная Узбекистана стала второй после Турции в общекомандном зачете и в целом завоевала 158 медалей – 51 золотую, 42 серебряных и 65 бронзовых наград.

Поподробнее рассказать о подготовке к соревнованиям и в целом о развитии спорта в Узбекистане Report попросил руководителя министерства с таким же названием – развития спорта, Адхама Икрамова.

- Насколько ожидаемым был такой замечательный результат Узбекистана на Исламиаде?

- Мы готовились к этим соревнованиям. У нас в этом году было запланировано два крупных комплексных мероприятия – Игры исламской солидарности и Азиатские игры.

77-ая сессия олимпийского совета Азии проходила в Ташкенте, и сроки Азиатских игр было решено перенести. Узбекистан всегда тщательно, как и другие 45 стран континента, готовится к этим соревнованиям. С учетом того, что азиатские игры были перенесены на октябрь 2023 года, Исламиада стала самым главным для многих стран комплексным соревнованием, в которых из 26 видов спорта Узбекистан участвовал в 24. До последнего дня соревнований мы имели призовые места в 18-ти из этих 24-х видах спорта. Но затем были и состязания по кикбоксингу, и наши ребята порадовали нас золотом.

Мы были уверены в хороших результатах. Это второй раз, когда Узбекистана участвует в Исламских играх. Мы проанализировали высокий уровень организации, который был в Баку.

Мы добились тех результатов, которых ожидали. За 3 месяца до поездки мы презентовали программу, по которой командой из 265 спортсменов планировали завоевать 98 медалей, но значительно перевыполнили план.

Ожидаемо ли для нас? Да. Переживали ли мы? Абсолютно, потому что на этих играх мы видим, что все страны выставили свои первые составы. Это понятно, потому что после пандемии это одни из немногих комплексных мероприятий мирового уровня. Многие чемпионаты сфокусированы сейчас на одном виде спорта, а так, чтобы включали 26 видов – редко. Поэтому мы боролись с сильнейшими. Конечно, удача тоже имеет место быть в спорте, но главное — это тщательная подготовка. Правительство, лично президент Узбекистана, уделяют очень большое внимание в том числе и к этим соревнованиям.

До Парижа [Летняя олимпиада] остается ряд соревнований, прежде всего Азиатские игры. В 2025 году мы принимаем юношеские Азиатские игры, в этом году принимаем чемпионат мира по дзюдо, в следующем – чемпионат мира по боксу.

- Можно ли сказать, что у вас были виды спорта, в которых не был сильнейший состав?

- Если говорить по всем 24 видам спорта, то мы к этому подошли разнолинейно. Например, нашей Шарифе Давроновой по легкой атлетике, завоевавшей золото, еще нет и 16. У нас, конечно, есть и второго, и первого состава спортсмены, но мы не скрываем, что мы удовлетворены результатами этих соревнований.

- Связаны ли ваши результаты на Исламиаде в Баку- 2017 с тем, что вы более занимались подготовками к Азиатским Играм?

- Интерес к играм Исламской солидарности совпал с президентством Мирзиеева. Личные братские отношения между нашими президентами и доверительные отношения между нашими народами послужили тому, что мы впервые именно в Баку участвовали в этих соревнованиях и заняли 4-ое место. Наша команда рассказывает, что в Баку был очень высокий уровень организации. Я говорил с представителем организационного комитета, принцем Абдуль Азизом Аль-Саудом, и у него есть желание вывести эти игры на более высокий уровень.

Мы должны квалификацию пройти, и, наверное, нужно определиться с количеством спортивных мероприятий, чтобы они не отличались и было определенное количество видов спорта, по которым спортсмены будут готовиться, и чтобы они "легли" в календарь международных спортивных мероприятий.

-У нас есть одинаковая проблема – недостаточно хорошие результаты в командных и зимних видах спорта на Исламских играх. Что вы можете сказать по этому поводу?

- В командных видах спорта у нас хорошие результаты за последние 5 лет. 3x3 баскетбольная команда здесь вышла в финал и проиграла со счетом 10-7 очень сильной, известной в Европе команде Турции. Спортсменки в гандболе у нас очень сильные, они проиграли Азербайджану. Я видел у них рвение победить. В футболе мы не прошли по каким-то причинам квалификацию, но сейчас у нас были соревнования по футболу U23 в Ташкенте, и мы заняли 3 место. Мы готовим именно эту сборную на отборочный тур Олимпийских игр.

Мы стремительно начали развивать плавание. Фехтование тоже у нас очень активно развивается. К тем, которые мы перечислили, еще "нанизываем" легкую атлетику и единоборства, например, тхэквондо. Это все, что уже присуще Узбекистану многие годы. Узбекистан, Азербайджан и Казахстан всегда были хорошими соперниками на ринге – бокс, борьба, карате. Я посмотрел, у Азербайджана очень сильная сборная по карате.

По зимним видам спорта, постановлением президента, мы планируем развивать фристайл. У нас есть традиции в этом виде спорта. В Узбекистане одна из лучших в Центральной Азии ледовых арен. Мы развиваем сейчас и хоккей, и конькобежный спорт, и другие виды спорта.

Вы правы, нас не удовлетворяют результаты по зимним видам спорта. Возвращаясь к разговору с принцем Абдуль Азизом Аль- Саудом, он сказал, что и в Саудовской Аравии они начинают развивать зимние виды спорта. В Азербайджане и Казахстане они тоже развиваются.

- Мужская сборная Узбекистана по шахматам завоевала золотую медаль на шахматной олимпиаде в Ченнаи, Индия. Вообще, говоря о перспективных шахматистах последних лет, на ум приходят Индия и Узбекистан. Что предприняла ваша страна, что добились таких результатов?

- Мы были уверены, что команда будет бороться за призовые места. Мы ехали в Ченнаи именно для этого. Мы уверенно шли к тому, чтобы в 2026 году принимать у себя Всемирную шахматную олимпиаду. У нас было 2-3 конкурента. Думаю, можно принять поздравления с завоеванием права на проведение столь серьезного спортивного мероприятия. Та команда, которая была выставлена в Индии, достигла этого в результате больших и серьезных усилий правительства. Вы знаете, что наш президент долгие годы был премьер-министром Узбекистана (он 14 лет возглавлял правительство). Еще в то время, когда я был вице-премьером, я видел, какое большое внимание уделяется шахматам. В Узбекистане была построена крупная Республиканская шахматная школа, шахматы развивались массово, как и в Азербайджане, и в Индии, Венгрии, России. Мы были уверены в наших шахматистах, и они сделали нам хороший подарок к 31-ой годовщине нашей независимости (отмечается 1 сентября).

Исламиада в Конье показала, что 265 спортсменов нашей страны сделали для своего народа еще и дополнительный подарок, тоже очень значимый. Легионеров в командах Узбекистана очень мало или вообще нет.

- Вы не идете по пути привлечения спортсменов в те виды спорта, которые чуть-чуть отстают?

- Вы знаете, практически нет. Я думаю, что это единичные случаи, но идти по этому пути или нет - функционеры спорта вместе с правительством решают в каждой стране сами.

В настоящее время мы активно занимаемся привлечение иностранных специалистов-тренеров. В различных видах спорта у нас сейчас работает 31 зарубежный тренер. Мы платим им гарантированную зарплату с бонусами, и, самое главное, чтобы они обучали наших тренеров.

Бывает, что тренер, достигший пенсионного возраста, приезжает, воспитывает определенное количество спортсменов и получает определенные результаты. После того как он уходит, ничего не остается. Поэтому нам очень важно именно это направление - чтобы он оставил наследие в виде хорошо обученных, квалифицированных и высоко профессиональных тренеров, которые дальше вели бы команды. Мы считаем это более правильным, но не исключаем, что правы и другие, те, кто используют спортсменов-легионеров. Я не знаю точно, будем ли мы делать это в будущем. Знаете, при нынешней глобализации, это возможно.