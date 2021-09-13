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Министр: Уверен, мы сможем добиться дальнейших успехов в спорте

Министр: Уверен, мы сможем добиться дальнейших успехов в спорте "Оказанное мне президентом страны Ильхамом Алиевым доверие и назначение на пост руководителя министерства молодежи и спорта, для меня большая честь".
Индивидуальные
13 сентября 2021 г. 10:06
Министр: Уверен, мы сможем добиться дальнейших успехов в спорте
Фарид Гайыбов
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"Оказанное мне президентом страны Ильхамом Алиевым доверие и назначение на пост руководителя министерства молодежи и спорта, для меня большая честь".

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов написал на своей странице в Facebook.

"Уверен, что с сильной системой управления и специализированной командой, созданной в Азербайджане, мы сможем добиться дальнейших успехов в спорте. Я благодарен всем моим коллегам, друзьям и представителям спортивного сообщества по всему миру за поздравления и добрые пожелания", - подчеркнул министр.

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Версия на английском языке New minister: I am sure we can achieve further success in sports
Версия на азербайджанском языке Yeni nazir: "Əminəm ki, idmanda növbəti nailiyyətləri əldə edə bilərik"

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