Министр: Уверен, мы сможем добиться дальнейших успехов в спорте

"Оказанное мне президентом страны Ильхамом Алиевым доверие и назначение на пост руководителя министерства молодежи и спорта, для меня большая честь".

"Оказанное мне президентом страны Ильхамом Алиевым доверие и назначение на пост руководителя министерства молодежи и спорта, для меня большая честь".

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов написал на своей странице в Facebook.

"Уверен, что с сильной системой управления и специализированной командой, созданной в Азербайджане, мы сможем добиться дальнейших успехов в спорте. Я благодарен всем моим коллегам, друзьям и представителям спортивного сообщества по всему миру за поздравления и добрые пожелания", - подчеркнул министр.