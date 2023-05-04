Министр: У нас имеются максимальные и минимальные цели в связи лицензией на олимпиаду

У нас имеются максимальные и минимальные цели в связи лицензией на олимпиаду.

У нас имеются максимальные и минимальные цели в связи лицензией на олимпиаду.

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов сказал журналистам, озвучивая прогноз о количестве азербайджанских спортсменов, которые завоюют лицензию на Летние олимпийские игры Париж-2024.

Министр отметил, что в каждой федерации имеются определенные цели в связи с этим.

По мнению министра организуемые в Азербайджане лицензионные соревнования – хороший шанс для спортсменов: "В Азербайджане проводятся различные международные соревнования. Несколько из них носят лицензионный характер. Наши спортсмены, пользуясь фактором своего поля, должны постараться заработать больше лицензий на олимпиаду. Разумеется, они готовятся и к соревнованиям, которые проводятся в других странах. Думаю, этот год будет для нас успешным. Спортсмены, которые не смогут завоевать лицензии в этом году, получат шанс сделать это в следующем году".

Отметим, что на данный момент среди сборной Азербайджана лицензией на Летние олимпийские игры Париж-2024 обладает только Руслан Лунев, которую он завоевал в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.