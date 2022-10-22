Министр спорта состязался в беге со спортсменами в Зангилане

Министр спорта Азербайджана Фарид Гаибов состязался в беге со спортсменами в Зангилане

Министр спорта Азербайджана Фарид Гаибов состязался в беге со спортсменами в Зангилане.

Командированному в Зангилан корреспонденту Report министр сообщил, что участие в соревновании далось ему нелегко, ведь он готовился к ним в качестве организатора.

По словам Гаибова, решение об участие в турнире было принято им накануне вечером: "Я решил пробежаться со спортсменами. Дистанция небольшая, 2 км. Я сделал дуатлон, сначала принял участие в велогонке, потом в беге. Было сложно, потому что не было времени на подготовку".

Министр посетовал, что из-за нехватки времени он не может регулярно заниматься спортом: "Я приглашаю всех к занятию спортом. Количество участников спортивных соревнований растет, что меня радует".