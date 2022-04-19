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Министр спорта принял паралимпийцев, завоевавших медали на чемпионате в Хорватии

Министр спорта принял паралимпийцев, завоевавших медали на чемпионате в Хорватии Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял паралимпийцев, завоевавших три медали на межконтинентальном чемпионате по бочче в Загребе, Хорватия.
Индивидуальные
19 апреля 2022 г. 10:38
Министр спорта принял паралимпийцев, завоевавших медали на чемпионате в Хорватии

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял паралимпийцев, завоевавших три медали на межконтинентальном чемпионате по бочче в Загребе, Хорватия.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, на встрече министр поздравил спортсменов с успешным выступлением на чемпионате, поинтересовался дальнейшими планами федерации и условиями тренировок паралимпийцев.

Во встрече приняли участие заместитель министра Мариана Васильева, генеральный секретарь и главный тренер Азербайджанской федерации бочча Ильхам Магеррамов, тренеры Талех Зейналов, Эльшан Магеррамов, Рухин Джафаров, Ниджат Агаев, Медина Аббасова, спортсмены Бахруз Мирзоев, Сона Агаева (оба золотые медали), Орхан Керимов (бронзовая медаль) и Заур Вейсалов (6-е место).

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Версия на английском языке ФотоMinister of Sports receives Paralympic athletes who secured medals in Croatia championship
Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov beynəlxalq yarışda qızıl medal qazanan paralimpiyaçıları qəbul edib

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