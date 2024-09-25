Министр спорта Конго ознакомился с деятельностью ряда спортивных объектов в Баку

Делегация Демократической Республики Конго во главе с министром спорта и отдыха Дидье Будимбу Нтубуанга, находящаяся с визитом в Азербайджане, ознакомились с деятельностью ряда спортивных объектов в Баку.

Делегация Демократической Республики Конго во главе с министром спорта и отдыха Дидье Будимбу Нтубуанга, находящаяся с визитом в Азербайджане, ознакомилась с деятельностью ряда спортивных объектов в Баку.

Как передает Report, гости, в частности, ознакомились с текущим состоянием Национальной гимнастической арены.

В ходе визита в Федерацию борьбы Азербайджана они обменялись мнениями со специалистами о предстоящей работе и понаблюдали за тренировочным процессом спортсменов.

В Научно-практическом институте спортивной медицины и реабилитации делегация получила информацию об обследовании и лечении спортсменов.

Гости также провели встречи в Национальном олимпийском комитете и Федерации дзюдо Азербайджана.

Также делегация во главе с министром посетила Центр Гейдара Алиева и Ичеришехер.