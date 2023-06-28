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Министр спорта: Чили готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере инклюзивного спорта

Министр спорта: Чили готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере инклюзивного спорта Чили готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере инклюзивного спорта.
Индивидуальные
28 июня 2023 г. 15:00
Министр спорта: Чили готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере инклюзивного спорта

Чили готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере инклюзивного спорта.

Об этом Report заявил министр спорта Чили Хайме Писарро.

По словам министра, организация проходящей в Баку Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII), впечатляет.

"На данный момент в Чили также идет подготовка к панамериканским играм. Я считаю, что Чили и Азербайджан вместе играют важную роль в продвижении молодежи и спорта", - сказал он.

Министр добавил, что в его стране активно поддерживается инклюзивный спорт и Чили готова делиться опытом в этой сфере с Азербайджаном.

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