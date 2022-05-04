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Министр спорта Азербайджана встретился с медалистами чемпионата Европы по боксу

Министр спорта Азербайджана встретился с медалистами чемпионата Европы по боксу Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, выступавшими в прошлом месяце на молодежном чемпионате Европы по боксу.
Индивидуальные
4 мая 2022 г. 17:46
Министр спорта Азербайджана встретился с медалистами чемпионата Европы по боксу

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, выступавшими в прошлом месяце на молодежном чемпионате Европы по боксу.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, поприветствовав молодых боксеров, министр поинтересовался их поединками на континентальном чемпионате. Тренеры проинформировали министра о тренировках и результатах членов сборной.

Отметим, что азербайджанские боксеры завоевали две медали на континентальном чемпионате, проходившем в Софии (Болгария) с 13 по 22 апреля. Кянан Бабаев (48 кг) завоевал золотую медаль, а Амин Мамедзаде (51 кг) - бронзовую.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov Avropa çempionatından qayıdan boksçularla görüşüb

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