Министр спорта Азербайджана встретился с медалистами чемпионата Европы по боксу

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, выступавшими в прошлом месяце на молодежном чемпионате Европы по боксу.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, выступавшими в прошлом месяце на молодежном чемпионате Европы по боксу.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, поприветствовав молодых боксеров, министр поинтересовался их поединками на континентальном чемпионате. Тренеры проинформировали министра о тренировках и результатах членов сборной.

Отметим, что азербайджанские боксеры завоевали две медали на континентальном чемпионате, проходившем в Софии (Болгария) с 13 по 22 апреля. Кянан Бабаев (48 кг) завоевал золотую медаль, а Амин Мамедзаде (51 кг) - бронзовую.