Министр назвал причины сравнительно малого числа медалей у Азербайджана на III Евроиграх

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов назвал причину сравнительно малого числа медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на III Европейских играх.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов назвал причину сравнительно малого числа медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на III Европейских играх.

Как передает Report , соответствующая заметка главы ведомства размещена на сайте министерства.

"По сравнению с предыдущими играми у нас было меньше медалей. Я думаю, что одна из основных причин этого в том, что 75 процентов медалей, завоеванных в прошлых играх, были завоеваны в тех видах спорта, которые для нас традиционно приносят медали. Однако на этот раз этих видов спорта в программе игр не было. Теперь нам предстоит анализировать и обсуждать результаты игр вместе с федерациями", - подчеркнул министр.

Отметим, что азербайджанские спортсмены завоевали на III Европейских играх 3 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей.