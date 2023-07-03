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Министр назвал причины сравнительно малого числа медалей у Азербайджана на III Евроиграх

Министр назвал причины сравнительно малого числа медалей у Азербайджана на III Евроиграх Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов назвал причину сравнительно малого числа медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на III Европейских играх.
Индивидуальные
3 июля 2023 г. 22:03
Министр назвал причины сравнительно малого числа медалей у Азербайджана на III Евроиграх

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов назвал причину сравнительно малого числа медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на III Европейских играх.

Как передает Report, соответствующая заметка главы ведомства размещена на сайте министерства.

"По сравнению с предыдущими играми у нас было меньше медалей. Я думаю, что одна из основных причин этого в том, что 75 процентов медалей, завоеванных в прошлых играх, были завоеваны в тех видах спорта, которые для нас традиционно приносят медали. Однако на этот раз этих видов спорта в программе игр не было. Теперь нам предстоит анализировать и обсуждать результаты игр вместе с федерациями", - подчеркнул министр.

Отметим, что азербайджанские спортсмены завоевали на III Европейских играх 3 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov lll Avropa Oyunlarında medal sayının az olmasının səbəbini açıqlayıb

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