Министр спорта: Азербайджан - сильнейший на континенте!

Наша страна - сильнейшая на континенте, наша страна - первая!

Наша страна - сильнейшая на континенте, наша страна - первая!

Как сообщает Report, так министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в статье на официальном сайте структуры отреагировал на победу сборных нашей страны по греко-римской и вольной борьбе, занявших первое место в командном зачете на прошедшем в Будапеште, Венгрия, чемпионате Европы.

Министр поздравил спортсменов и тренеров с победой: "Естественно, за каждым успехом стоят сложные тренировки, труд и усилия. Мы должны радоваться, что в чемпионе, где представлены 37 стран континента, обе наши команды стали лучшими".

Гаибов также напомнил, что 17 марта президент Ильхам Алиев принял борцов вольного стиля до 23 лет, которые стали чемпионами Европы в Болгарии: "Эта встреча стала импульсом для усиления активности, нацеленной на результат, и не только в борьбе, но и во всех видах спорта. После этого приема, ставшего большой мотивацией для спортсменов, наша взрослая команда также добилась высоких результатов. Впервые в своей истории на одном и том же чемпионате лучшими стали наши команды по вольной и по греко-римской борьбе".

Министр также подчеркнул, что сборная Азербайджана по боксу U-22 успешно выступила на чемпионате Европы в хорватском Порече: "30 марта мы встретились с командой в министерстве, поздравили и пожелали новых успехов".