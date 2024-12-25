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Министр: Соревнования по стрельбе из лука в рамках III Игр СНГ пройдут в Ханкенди

Министр: Соревнования по стрельбе из лука в рамках III Игр СНГ пройдут в Ханкенди Азербайджан готовится к проведению III Игр СНГ, нас ждут хорошие Игры СНГ.
Индивидуальные
25 декабря 2024 г. 12:30
Министр: Соревнования по стрельбе из лука в рамках III Игр СНГ пройдут в Ханкенди

Азербайджан готовится к проведению III Игр СНГ, уверен, что они пройдут хорошо.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Он отметил, что Организационный комитет III Игр СНГ уже определил места проведения соревнований по различным видам спорта. В рамках подготовки к Играм планируется ремонт олимпийских комплексов и обновление спортивного оборудования.

Министр подчеркнул высокий уровень спортивной инфраструктуры Азербайджана, включая Национальную арену гимнастики, Бакинский дворец водных видов спорта и другие объекты, которые способствуют развитию спорта в стране.

Он также отметил, что в рамках III Игр СНГ соревнования по стрельбе из лука планируется провести в городе Ханкенди. Министр напомнил, что в Карабахе уже проводились международные турниры. По его словам, в Ханкенди состоялось три спортивных мероприятия, и их количество будет расти по мере улучшения инфраструктуры.

Третьи Игры СНГ пройдут в Гяндже и еще 13 городах Азербайджана. В соревнованиях ожидается участие порядка 7 тыс. спортсменов из стран Содружества.

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Версия на азербайджанском языке Gənclər və idman naziri: "Bizi yaxşı MDB Oyunları gözləyir"

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