Министр рассказал о цели азербайджанских спортсменов на олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Цель азербайджанских спортсменов на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро заключается как минимум в повторении результатов Лондонской олимпиады.

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, результаты I Европейских игр "Баку 2015", материально-техническая база, укрепление инфраструктуры, внимание и забота по отношению к спортсменам делают необходимым достижение подобных результатов.

Министр подчеркнул, что на предыдущих Олимпийских играх знаменосец Фарид Мансуров заболел, а Эльнур Мамедли по решению судьи потерпел поражение: "Сейчас мы избрали знаменосцем боксера Теймура Мамедова.

Министр также коснулся вопроса допинга: "Думаю, что следует проверять не спортсменов, а проверяющие их структуры. Не нужно оказывать на спортсменов психологическое давление".

По словам А.Рагимова, до Олимпиады все азербайджанские спортсмены прошли допинг-тест.

Он также заявил, что проблем с безопасностью спортсменов в Олимпийской деревне нет и их не будут пропускать лишь в отдельные кварталы.

А.Рагимов заявил, что рад допуску российских спортсменов на Олимпиаду: "В противном случае, не было бы достаточной конкуренции. Неучастие российских спортсменов привело бы к потере конкуренции и нанесло бы удар олимпийским идеям".