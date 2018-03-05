Министр: Проблем и задержек в связи с подготовкой к "Формуле 1" нет

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Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ "Работы по подготовке к Гран-при Азербайджана "Формула 1" выполнены на 70 %"

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов, говоря о предстоящем в Баку Гран-при Азербайджана, которое состоится в Баку 27-29 апреля.

Он сообщил, что уже установлены трибуны и никаких проблем и задержек нет:

"В сравнении с прошлым годом, в программе развлечений будет нововведение. Ранее известные мировые певцы выступали на Бакинском бульваре. Но в этом году соревнование состоится в апреле. Учитывая погодные условия, развлекательная программа будет организована в Baku Crystal Hall".

Отметим, что старт сезона "Формулы 1" будет дан 25 марта в Австралии.